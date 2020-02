Na Ridouan T. is nu ook Saïd R. aangehouden. De man werd gearresteerd in Colombia en het is wachten op zijn komst naar Nederland. Maar wie is R., die steevast als de 'rechterhand' van T. werd omschreven?

Als de muren van inmiddels gesloten gelegenheden in Utrecht konden spreken, zouden ze vertellen over Ridouan T., die volgens het NRC schaakbewegingen uitwisselde met kroongetuige Nabil B.

Of over hoe ze zich onder leiding van de familie R. deden alsof ze een restaurant runden, maar dat de Platinum Lounge eigenlijk een beruchte shishalounge was met bijhorende clientèle.

De mannen delen dat ze nu allemaal vastzitten.

Saïd R. werd begin juni 1972 geboren in Beni Touzine in Marokko en vertrok in het spoor van zijn ouders naar Groningen. Het was volgens het NRC de stad waar hij tot aan zijn verdwijning uit Nederland ingeschreven staat, al zou hij de laatste jaren vooral in Utrecht hebben doorgebracht.

Dat verdwijnen deed hij zo grondig dat het gerucht ontstond dat hij niet meer in leven was. Aanwijzingen die het Openbaar Ministerie (OM) had over de vermoede verblijfplaats van de lang voortvluchtige criminelen gingen dan ook steevast alleen over T. en niet over R.

Man zou belangrijke positie in organisatie innemen

Maar hard bewijs voor zijn dood ontbrak en daarom ging de jacht op R. onverminderd door. De man die volgens het OM een belangrijke positie innam binnen de organisatie van T. De moorden op Ranko Scekic (2016) en Martin Kok (2018) werden ook uit zijn naam besteld. Net als de beoogde liquidatie op Khalid H., die door vergissing leidde tot de dood van Hakim Changachi (2017).

Door die laatste moord stapte Nabil B. naar de politie. Zijn aandeel in de dood van de voor hem bekende Changachi gold als drijfveer, maar nog belangrijker waren de woorden van Saïd R. drie dagen na de liquidatie: "Die kleine wil je opruimen", waarschuwde hij, verwijzend naar T.

Zelf kon R. dat niet over zijn hart verkrijgen, vertelde de kroongetuige. R. droeg binnen de criminele organisatie de verantwoordelijkheid over B. Net zo makkelijk als dat ze samen automatische vuurwapens testten werd ook samen gedronken, gegeten en vakantie gevierd. Er ontstond een vriendschapsband net zoals B. dat had met de broer van Saïd, Mohamed R.

Saïd R. zou betrokken zijn geweest bij drugshandel

Bij dat dagelijkse contact, hoorden ook de oplossingen van 'zakelijke' geschillen. Nabil B. vervulde onder andere taken als spotter. Dat betekent dat hij beoogde slachtoffers in de gaten hield. Zo ook op 22 juni 2016 toen hij Scekic zag lopen bij diens woning op de Kretadreef in Utrecht. Toen hij zijn positie doorgaf aan Saïd R. werd Scekic momenten later voor zijn gezicht doodgeschoten.

Scekic moest dood omdat hij een contact was van Ebrahim B. De crimineel die in 2015 uit doodsangst naar de politie stapte omdat hij op een dodenlijst zou staan. Die van T.

Waarom wist Ebrahim B. niet, maar in PGP-gesprekken werd er door T. gesproken over een verijdelde ontvoering van Saïd R. met Ebrahim B. als het brein daarachter. Reden genoeg om hem uit de weg te laten ruimen. Zijn verklaring bij de politie gaf dat plan urgentie. En als Ebrahim B. niet geraakt kon worden, dan was zijn omgeving aan de beurt.

Volgens Ebrahim B. was Saïd R. betrokken bij de handel in drugs. "Er komt 1.200 kilo binnen, en dan gaat hij het uitdelen", legde B. in 2015 aan de politie uit "Hij doet de verkoop zeg maar. Hij geeft 100 kilo aan Rotterdam, 200 kilo Amsterdam bijvoorbeeld." Het was Ridouan T. die achter de invoer van de drugs zit.

Een advocaat heeft zich nooit gemeld

In tegenstelling tot T. heeft zich namens R. nooit een advocaat gemeld en is zijn standpunt ten aanzien van alle verdenkingen onbekend.

Met zijn arrestatie en de straf van levenslang boven zijn hoofd zal dat ongetwijfeld veranderen.