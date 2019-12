De politie heeft zondag net voor middernacht het lichaam van een vrouw gevonden in een auto in de Nieuwe Maas, nadat in de nacht van zaterdag op zondag een man uit de rivier was geklommen. Deze 38-jarige Rotterdammer had een steekwond en zei pas later in het ziekenhuis dat hij met een auto de Nieuwe Maas in was gereden en er nog iemand in de auto zat, zo meldt de politie maandag.

Na de melding van de man is de politie direct met een groot onderzoek gestart. Uren later werd de auto met daarin het lichaam van een vrouw gevonden in de Nieuwe Maas.

De 38-jarige man is opgepakt. De politie laat weten zijn rol nog te onderzoeken. Zo wordt bijvoorbeeld nog uitgezocht wat de relatie tussen de man en het dodelijk slachtoffer was.

De politie liet zondag al weten dat de onderkoelde en gewonde man "duidelijk in verwarde staat was".