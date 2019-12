Door personeelstekorten in de zorg lopen vrouwen het risico dat borstkanker te laat bij ze ontdekt wordt, schrijft Trouw. In veel regio's worden vrouwen nu met vertraging opgeroepen voor een bevolkingsonderzoek.

Volgens het RIVM kunnen minder sterfgevallen worden voorkomen wanneer de ziekte te laat wordt ontdekt.

900.000 vrouwen moeten nu langer wachten voordat zij worden uitgenodigd voor een bevolkingsonderzoek tegen borstkanker.

Het RIVM stelt wel dat het moeilijk aan te geven is of een diagnose anders zou zijn geweest als een vrouw eerder was uitgenodigd.

Vrouwen tussen de 50 en 75 krijgen meestal iedere twee jaar een uitnodiging voor het onderzoek.

In een brief die staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid vrijdag naar de Tweede Kamer stuurde schrijft hij over een vertraging van gemiddeld vier maanden in de provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. Enkele andere provincies kampen met vertragingen van twee maanden.

Vrouwen in deze provincies kunnen niet in regio's terecht waar geen tekorten zijn. Wel kunnen zij naar de huisarts gaan. Die kan hen voor onderzoek doorverwijzen naar het ziekenhuis.

Piek moet nog komen

Blokhuis verwacht dat de vertraging zich ook in andere regio's zal gaan voortdoen. Ook zal de vertraging enkele jaren aanhouden met een piek in 2021-2022. Daarna wordt een geleidelijke daling verwacht door inspanningen van screeningsorganisaties.

Het ministerie en de RIVM gaan de komende tijd meer inzetten op het opleiden, aantrekken en behouden van personeel, zegt Trouw.

Jaarlijks krijgen 1,3 miljoen vrouwen in Nederland een oproep voor het bevolkingsonderzoek. Het onderzoek voorkomt volgens het RIVM ieder jaar 850 tot 1.075 sterfgevallen.