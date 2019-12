Bij een steekpartij in Drachten is zondagavond een persoon gewond geraakt, meldt Politie Fryslân op Twitter. Door de oplopende emotie bij omstanders liep ook een agent verwondingen op.

De steekpartij vond rond 21.00 uur op plaats op de Zuidkade.

De daders zijn na de steekpartij op de vlucht geslagen. De politie Fryslan gaf op Twitter aan op zoek te zijn naar twee jongens van ongeveer 15 of 16 jaar die mogelijk betrokken zouden zijn bij het steekincident.

Rond 23.30 uur gaf de politie te kennen dat ze de twee jongens hebben aangehouden. Ze zijn overgebracht naar het politiebureau voor verhoor.

Hulpdiensten waren snel ter plaatse. De politie doet momenteel onderzoek.

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Er is nog niets bekend over de ernst van zijn verwondingen.

Door de onrust die bij omstanders ontstond na het incident is ook een agent gewond geraakt. Deze is in een ambulance nagekeken.