De politie heeft zondagavond in de Nieuwe Maas een auto met daarin een lichaam gevonden, nadat bij de Parkkade een 38-jarige Rotterdammer met een steekwond uit het water was gered. Hij zou samen met een inzittende in het water zijn beland, zo bevestigt de politie na berichtgeving van RTV Rijnmond.

De man werd in de nacht van zaterdag op zondag gered uit het water en naar het ziekenhuis gebracht. Later werd de bestuurder aangehouden, omdat hij verklaarde dat er met een mes gestoken was en hij dat zelf ook zou hebben gedaan. Op het moment dat de automobilist in het water reed, zat er volgens hem nog iemand anders in de auto.

"De man is duidelijk in verwarde staat en dat is gezien zijn verwonding niet vreemd. We weten bijvoorbeeld niet of het om een man of een vrouw gaat", liet een woordvoerder weten.

RTV Rijnmond schrijft zondagavond dat de auto uit de Nieuwe Maas is getakeld. De politie weet nog niet wat er precies gebeurd is. "Hij laat duidelijk nog niet het achterste van zijn tong zien."