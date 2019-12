De politie is op zoek naar getuigen die iets gehoord of gezien hebben van een schietincident zaterdagavond bij een cultureel centrum op de Van Schoonhovenstraat in Zwolle. De politie weet nog niet of er gericht is geschoten en of er iets of iemand is geraakt.

Om 23.45 uur kreeg de politie in Zwolle een melding over schoten. Volgens een getuige rende iemand na de schoten weg en ging een auto er met piepende banden vandoor. Toen de politie arriveerde ging er ook een andere auto er snel vandoor. Op de plek waar de schoten gehoord waren, zijn lege kogelhulzen aangetroffen.

De forensische opsporing is ter plaatse bezig met onderzoek. Het motief is nog onduidelijk. Bij ziekenhuizen in de regio vraagt de politie na of er mensen met schotwonden zijn opgenomen.

De politie vraagt getuigen om zich te melden.