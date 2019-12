Het is zondag grotendeels bewolkt en er valt regelmatig regen of motregen. Later op de dag wordt het langzaam droger, maar de kans op een enkele bui blijft bestaan. De gemiddelde temperatuur is 8 graden.

In de ochtend staat er een zwakke tot matige zuidenwind. Later op de dag wordt de wind iets krachtiger en draait die naar een westelijke richting.

Aan zee is de wind krachtig en aan de noordwestkust lokaal mogelijk zelfs hard.

Na het weekend gaat het minder regenen. Wel is het soms nog steeds bewolkt. De temperatuur blijft maandag rond de 8 graden steken. Dat is zacht voor de tijd van het jaar.

Tijdens de kerstdagen worden opnieuw buien verwacht.