Een verdachte van de groepsverkrachting in Den Bosch heeft zich na een deadline van 24 uur niet bij de politie gemeld. Vrijdag kregen vijf verdachten in de zaak te horen dat ze voorlopig weer de cel in moeten.

De politie is een zoektocht gestart, meldt het Openbaar Ministerie (OM) zaterdag op Twitter.

Drie andere verdachten hebben zich, nadat de deadline van 24 uur was verstreken, alsnog bij de politie gemeld. Een andere verdachte zit sinds vrijdag in de cel nadat hij werd opgepakt voor openlijke geweldpleging.

Eerder werden de verdachten vrijgelaten omdat er volgens de rechter-commissaris geen juridische argumenten waren om ze vast te houden. De officier van justitie ging tegen dit besluit in hoger beroep.

De raadkamer van de rechtbank Oost-Brabant oordeelde vrijdag in het hoger beroep dat er "voldoende ernstige verdenking van strafbare seksuele handelingen" zijn om de vijf alsnog in voorlopige hechtenis te nemen.

Verkrachting vond plaats in een garagebedrijf

De verkrachtingen waar deze zaak om draait, vonden plaats bij een garagebedrijf in Den Bosch. Er werden mannen in de leeftijd van 18 tot 26 jaar aangehouden na tips van meisjes die slachtoffer zijn geworden.

In het garagebedrijf heeft in april al forensisch onderzoek plaatsgevonden en zijn waardevolle spullen in beslag genomen.