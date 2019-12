De advocaat van de maandag aangehouden zus van Ridouan T. laat zaterdag weten dat haar cliënt niks te maken heeft met de verdenkingen tegen haar broer, die vervolgd wordt voor betrokkenheid bij liquidaties. De vrouw wordt verdacht van witwassen en ontkent dat feit.

Shirley Splinter, die Nora T. bijstaat, laat weten dat de vrouw woensdag al is vrijgelaten.

De vrouw werd volgens haar advocaat maandag klemgereden op de A2 terwijl haar man naast haar zat en haar achtjarig zoontje op de achterbank. Politie zou met getrokken wapens Nora T. en haar man hebben aangehouden en geblinddoekt hebben afgevoerd.

De vrouw zou daarnaast zijn uitgescholden en er zou met een hamer op het dak van haar voertuig zijn geslagen

Splinter laat weten de wijze van de arrestatie disproportioneel te vinden aangezien de vrouw alleen verdacht wordt van witwassen. De advocaat wil dan ook dat er een onderzoek komt naar de wijze waarop haar cliënt is aangehouden.

Op het adres van de vrouw vond maandag een doorzoeking plaats (foto). Onduidelijk is of hierbij iets is aangetroffen.

Ridouan T. werd maandag aangehouden in Dubai en in de nacht van woensdag op donderdag naar Nederland gebracht.