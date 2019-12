De inzittende van een auto op de A4 is zaterdagochtend om het leven gekomen bij een ongeluk bij Rijpwetering, meldt de politie. Het is nog onbekend hoe dit ongeluk kon gebeuren. Het slachtoffer werd gevonden in een brandend voertuig dat langs de weg stond. De A4 richting Den Haag is tijdelijk dicht voor onderzoek.

Het brandende voertuig langs de snelweg werd rond 3.30 uur gemeld bij de politie. In het voertuig bleek nog een persoon te zitten. Pogingen van de hulpdiensten om het slachtoffer te redden mochten niet baten. De identiteit van het slachtoffer is nog onbekend.

De 33-jarige bestuurder van het voertuig is aangehouden voor mogelijke betrokkenheid. De automobilist bevond zich nog in de directe omgeving van het voertuig toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, aldus een woordvoerder van de politie.

Over de oorzaak van het ongeluk is vooralsnog niets bekend. De politie doet ter plaatse onderzoek, waardoor de A4 naar Den Haag afgesloten is. Automobilisten worden via Sassenheim over de A44 omgeleid. Dit duurt volgens Rijkswaterstaat nog mogelijk tot ongeveer 14.30 uur.