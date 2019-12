Het zachte decemberweer kan mogelijk tot hooikoortsklachten tijdens de kerstdagen leiden. De eerste hazelaars en elzen zijn nu al in bloei, meldt Weeronline samen met het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en Wageningen University & Research. Het hooikoortsgevaar wordt versterkt door vooral droog weer tijdens de feestdagen.

Naar verwachting zijn de meeste hooikoortsklachten het gevolg van pollen van elzen. Daarbij gaat het vooral om uit het buitenland afkomstige elzen, die langs straten in Nederlandse steden zijn geplant.

De vervroegde bloei van de hazelaar komt grotendeels door de opwarming van het klimaat, schrijft Weeronline. Vijftig jaar geleden was de gemiddelde temperatuur in december 2,9 graden en bloeiden hazelaars het meest in februari.

In de laatste jaren is de gemiddelde decembertemperatuur naar 4 graden gestegen en worden de eerste bloeiende hazelaars al in december gezien. Dit jaar kan de gemiddelde temperatuur in december naar 5,8 graden stijgen.

De piek in het aantal waarnemingen van bloeiende hazelaars kan volgens Weeronline deze winter van februari naar begin januari verschuiven. 2020 zou voor de hazelaar een van de vroegste 'bloeijaren' kunnen worden.

Het vroegste bloeijaar tot nu toe was in de winter van 2015 en 2016, toen de gemiddelde decembertemperatuur 9,6 graden was. De piek in het aantal bloeiwaarnemingen vond toen op 1 januari plaats.