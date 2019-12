Vijf van de acht mannen die worden verdacht van groepsverkrachting in Den Bosch komen weer in voorlopige hechtenis. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank Oost-Brabant vrijdag besloten.

Op 9 december oordeelde de rechter-commissaris dat er geen juridische argumenten waren om zes verdachten vast te houden. De officier van justitie is tegen dit besluit in hoger beroep gegaan. De twee andere verdachten kwamen eerder al vrij.

De raadkamer meldt nu dat er wel "voldoende ernstige verdenking van strafbare seksuele handelingen" zijn om vijf van die zes verdachten weer in voorlopige hechtenis te plaatsen.

De verkrachtingen waar deze zaak om gaat vonden plaats bij een garagebedrijf in Den Bosch. Hier heeft in april al forensisch onderzoek plaatsgevonden en zijn waardevolle spullen in beslag genomen, met het oog op de mogelijke schadevergoedingen die opgelegd kunnen worden in een rechtszaak.

Het Openbaar Ministerie (OM) Oost-Brabant zegt op Twitter blij te zijn met de beslissing van de raadkamer.

De politie heeft in het lopende onderzoek heeft de politie ook naaktfoto's en "ander beeldmateriaal" aangetroffen. De slachtoffers kwamen via sociale media in contact met de mannen. De recherche hoopte op meer meldingen van meisjes die slachtoffer zouden zijn geworden. Deze zijn echter niet binnengekomen.