Een man die maandag is aangehouden in het onderzoek naar Ridouan T. wordt ervan verdacht dat hij van 2015 tot 2018 een appartement voor T. huurde in Brussel. Het Openbaar Ministerie (OM) zegt tegen NU.nl niet te weten of T. er ook daadwerkelijk heeft verbleven.

Uit onderzoek is gebleken dat de maandelijkse huur van 4.300 euro de eerste zeven maanden contant is afgerekend. "Ook de borg van 25.800 euro is door de verdachte contant betaald", aldus het OM.

De woning van de 45-jarige man en een ander adres in Amsterdam zijn maandag doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op telefoons, laptops, een kostbaar horloge, 14.100 euro en bijna 1,5 kilo hasj. Hij wordt verdacht van witwassen.

Toch is de voorlopige hechtenis van de man op verzoek van het OM geschorst en is hij vrijdag onder voorwaarden op vrije voeten gesteld. Er was volgens een woordvoerder geen reden om hem langer vast te houden.

De overige vijf verdachten die maandag in het onderzoek naar T. werden aangehouden, onder wie zijn zus, zijn donderdag in vrijheid gesteld. Zij blijven onderwerp van onderzoek.

T. sinds donderdag in Nederland

T. werd donderdag overgebracht naar Nederland en verblijft sindsdien in de extra beveiligde instelling in Vught. Hij werd maandag aangehouden in Dubai, waar hij in 2016 met een vals paspoort was binnengekomen.

De vrijdag 42 jaar oud geworden T. wordt verdacht van het opdracht geven tot zeker vijf liquidaties en voorbereidingen en pogingen daartoe. Op 27 februari gaat het proces tegen hem verder.