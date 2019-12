Honderden inwoners van Hoofddorp hebben vrijdagavond een herdenkingstocht gehouden voor de 64-jarige plaatsgenoot die maandag werd doodgestoken. De man kwam om het leven bij een overval in het centrum van de Noord-Hollandse plaats.

Met de 'tocht van licht', zoals de herdenkingstocht wordt genoemd, tonen de deelnemers hun medeleven aan de nabestaanden van de man. Ook proberen ze elkaar op deze manier te steunen.

De herdenking begon op de Markenburg met twee minuten stilte. Het slachtoffer overleed in deze straat bij een geldautomaat, waar hij tijdens het pinnen werd aangevallen door twee in het zwart geklede personen. Bij de worsteling die ontstond, werd hij neergestoken.

Honderden mensen liepen vrijdagavond mee in de tocht. (Foto: Pro Shots)

De Hoofddorper overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Zijn vrouw werd opgevangen door de gealarmeerde politie, terwijl er een grote zoektocht werd ingesteld naar de gevluchte daders.

Bij de geldautomaat waar het steekincident plaatsvond legden mensen massaal bloemen om steun te betuigen. (Foto: Pro Shots)

Een zestienjarige Hoofddorper werd dinsdag opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij het dodelijke steekincident. Hij is een dag later heengezonden. In het onderzoek arresteerden agenten woensdag ook nog eens twee vijftienjarigen uit Hoofddorp. Zij zitten vast in beperkingen, ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat en ouders.