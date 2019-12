De politie is vrijdag in het Schelde-Rijnkanaal op zoek naar "het lichaam of lichaamsdelen" van de vermiste Belgische loodgieter Johan Van Der Heyden. Volgens een woordvoerder van de politie is er informatie binnengekomen dat het lichaam of de lichaamsdelen mogelijk in de Schelde liggen.

De politie zoekt met een sonarboot en duikers in het water tussen Steenbergen en Sint Philipsland. Het scheepvaartverkeer op de vaarroute tussen de havens van Antwerpen en Rotterdam is stilgelegd vanwege de zoektocht.

"Vanochtend hadden we een tijdelijke doorgang gemaakt terwijl de sonarboot aan de randen van het kanaal zocht", legt een woordvoerder uit. "We gaan nu met duikers dieper het kanaal op, waardoor het scheepvaartverkeer stilgelegd moest worden."

De 56-jarige Van Der Heyden verdween op 2 juni vanuit het Belgische Lint. Kort na zijn verdwijning werd zijn busje door een camera vastgelegd op een weg in de richting van Bergen op Zoom.

De Nederlandse politie werkt samen met de Belgische politie aan de vermissingszaak. Er zijn in totaal zeven verdachten aangehouden in het onderzoek. Vier aangehouden personen zitten nog vast, onder wie een Nederlandse vrouw uit Zoersel met wie Van Der Heyden een relatie had.

De politie denkt dat Van Der Heyden door geweld is gestorven. De vrouw in Zoersel en andere mensen in haar omgeving zouden hebben gedacht dat Van Der Heyden veel geld had, maar dit bleek hij niet te hebben.

Vermoedelijk is het lichaam van Van Der Heyden in stukken gezaagd en vervolgens verbrand.

Eerder loofde de politie al een beloning van 15.000 euro uit voor de tip die voor informatie die de zaak kan oplossen.