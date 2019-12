Vrijdagochtend trekken er buien van het zuidwesten naar het noordoosten. Vooral in het zuiden wordt regen verwacht. De gemiddelde temperatuur ligt rond de 11 graden.

Het is door het hele land bewolkt en er waait een matige tot krachtige zuidoostenwind.

Later op de dag komt de wind uit het zuidwesten. Aan de kust kan het dan nog harder gaan waaien. Het klaart op, maar een bui blijft mogelijk.

Zaterdag blijft het overwegend droog. Het is meestal bewolkt, maar af en toe komt de zon door. In het noordwestelijk kustgebied kan het regenen. In de avond kunnen er ook in het zuiden buien vallen. Er staat een matige, zuidelijke wind. De maximumtemperatuur wordt ongeveer 10 graden.