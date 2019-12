Zeker een van de wolven die in het voorjaar op de Veluwe werden geboren, is een mannetje. Dat blijkt uit DNA-analyse, meldt de uitvoeringorganisatie BIJ12 donderdag.

In de maanden augustus, september en oktober waren vijf wolven in Nederland. De dieren leefden op de Veluwe en in Drenthe.

Op het noordelijke deel van de Veluwe leeft een wolvenroedel, die bestaat uit een mannetje, een vrouwtje en meerdere jonge wolven.

Van een van die jonge wolven, een mannetje, is nu DNA geanalyseerd. Het is onduidelijk hoe het met de andere jonge wolven gaat en welk geslacht zij hebben.

De vrouwtjeswolf van de roedel voerde half september in Emst een dodelijke aanval op schapen uit. Volgens kenners vallen wolven die zich in een gebied hebben gevestigd doorgaans amper schapen aan, omdat ze zich vooral richten op wild.

Dat deze wolf toch schapen aanviel, had mogelijk te maken met te weinig "wolfwerende maatregelen", schrijft BIJ12.

Ook andere wolvin op Veluwe viel schapen aan

Al maanden leeft er ook een wolvin alleen op het midden van de Veluwe. Deze gevestigde wolf viel eind oktober in de regio Hoog Soeren eveneens schapen aan.

Het is de eerste keer dat deze wolvin schapen aanviel en volgens BIJ12 waren ook hier mogelijk te weinig maatregelen genomen om de wolf te weren.

Het is niet bekend waar de wolf in Drenthe vandaan komt en of dit een mannetje of vrouwtje is. Wel werden de afgelopen maanden in de provincie tientallen schapen doodgebeten door een wolf, maar het is nog onduidelijk of dat om hetzelfde dier gaat.