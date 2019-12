Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag op een zitting in het onderzoek naar motorclub Caloh Wagoh laten weten dat het niet uitsluit dat beoogde doelwitten van een liquidatie nog gered kunnen worden. Op gegevensdragers is een "ware goudmijn" aan informatie gevonden, waaronder foto's van vermoorde personen.

"Het OM kan niet anders dan concluderen dat sommige mensen nog steeds gevaar lopen, wat leidt tot acute veiligheidsissues die aandacht vragen", aldus de officieren van justitie, van wie de namen op last van de rechtbank niet genoemd mogen worden.

Op de vorige zitting werd al duidelijk gemaakt dat de leider van Caloh Wagoh en hoofdverdachte in deze zaak, Delano R., foto's heeft gemaakt van met versleutelde telefoons gevoerde chatgesprekken. Daarnaast zijn er foto's gevonden van vermoorde personen, onder wie de in juli 2017 doodgeschoten Jair Wessels. Het gaat om in totaal 10,6 miljoen foto's.

"Het is zeker niet denkbeeldig dat foto's van personen worden aangetroffen die nog in leven zijn en die nog gered kunnen worden", aldus het OM. "Die foto's zijn relevant om mensen te kunnen waarschuwen."

De officieren van justitie lieten op de zitting weten dat het onderzoek vertraging heeft opgelopen omdat de foto's handmatig bekeken moeten worden. Het gaat om beelden van bijna tien miljoen chatberichten, ruim 100.000 e-mails en 200.000 documenten. Daarnaast gaat het om een kleine 200.000 filmpjes.