Rahiied A. (23) heeft twintig jaar cel en tbs met dwangverpleging opgelegd gekregen van de rechtbank in Rotterdam voor het plegen van vier moorden en zeven pogingen tot moord. Hij heeft tijdens zijn werk als verzorgende in verpleeghuizen onnodig insuline toegediend aan zijn slachtoffers.

Ook heeft de man een beroepsverbod gekregen van 25 jaar. "Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat die zorg veilig is. De verdachte heeft dat vertrouwen beschaamd", zo stelt de rechtbank.

De feiten zijn tussen juni 2016 en november 2017 gepleegd. Het onderzoek naar A. heeft twee jaar in beslag genomen.

Een verpleeghuis sloeg in november 2017 alarm nadat een vrouw meerdere keren om onverklaarbare reden een lage bloedsuiker had. Toen ze in het ziekenhuis opgenomen was, concludeerde het personeel daar dat de vrouw insuline toegediend had gekregen.

Kort daarvoor was in hetzelfde verzorgingshuis een vrouw om onverklaarbare reden overleden. Dit resulteerde uiteindelijk in een aangifte tegen A.

A. is sterk verminderd toerekeningsvatbaar

De man heeft tijdens de zittingen vrijwel niets verklaard. Het Openbaar Ministerie (OM) stelde dat hij wilde laten zien dat hij onder druk kon werken. Hij zou zijn slachtoffers insuline hebben toegediend zodat hij kon ingrijpen en daarvoor complimenten zou krijgen.

De man is sterk verminderd toerekeningsvatbaar geacht door deskundigen. A. heeft een zeer moeilijke jeugd gehad, waarin hij door zowel zijn vader als de toenmalige nieuwe vriend van zijn moeder werd mishandeld. Bij de verdachte zijn een posttraumatische stressstoornis en een persoonlijkheidsstoornis vastgesteld.

De rechtbank stelt dat A. geen levenslang krijgt omdat de daden van de man hem sterk verminderd kunnen worden aangerekend.