Door de chaotische en ongecontroleerde faillissementen van het Amsterdamse MC Slotervaart en de MC IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad was de veiligheid van de patiënten in het geding. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) meldt dit in een donderdag gepubliceerd onderzoek over de patiëntveiligheid.

De ziekenhuizen werden in oktober vorig jaar kort na elkaar failliet verklaard. Hoewel de patiëntveiligheid ondergeschikt was, zegt de raad dat er zich geen ernstige ongevallen hebben voorgedaan. Dit is te danken aan de "inzet" en "veerkracht" van het personeel.

De faillissementen leidden tot vertragingen en terugval in behandeltrajecten van duizenden patiënten. Zo werden operaties afgezegd, waren medicijnen niet aanwezig en werden patiënten naar verkeerde ziekenhuizen gestuurd.

Daarnaast konden artsen geen "weloverwogen besluiten" maken over medische ingrepen, omdat voor hen niet duidelijk was welke middelen beschikbaar waren bij eventuele complicaties.

Faillissementen van ziekenhuizen verliepen chaotisch

De faillissementen verliepen chaotisch doordat de zorg door het ziekenhuis abrupt moest worden afgebouwd en overgedragen aan andere ziekenhuizen. De OVV spreekt van een situatie waar niemand zich op had voorbereid.

De raad meldt ook dat de curatoren bezig waren met de afhandeling van de faillissementen, maar zich ook hebben ingezet voor de patiënten. De onderzoekers menen dat een veilige afwikkeling van een toekomstig ziekenhuisfaillissement belemmerd kan worden doordat het belang van patiënten en patiëntveiligheid niet boven het belang van de schuldeisers staan.

Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport wordt aangeraden te zorgen dat een ziekenhuisfaillissement voortaan alleen gecontroleerd plaatsvindt. Curatoren moeten daarnaast de wettelijke taak krijgen om patiëntveiligheid voorop te stellen, stelt de OVV.