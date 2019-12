Ridouan T., is woensdag overgebracht naar Nederland. De hoofdverdachte in het Marengo-proces is in de nacht van woensdag op donderdag aangekomen, meldt het Openbaar Ministerie (OM) donderdagochtend.

"Om veiligheidsredenen is hij met een gecharterd vliegtuig onder begeleiding van de Nederlandse politie overgevlogen naar Nederland", aldus het OM.

De man hoeft niet meer voorgeleid te worden, omdat hij al bij verstek werd vervolgd en de rechtbank in dit proces een bevel tot gevangenneming had uitgegeven. Daarom kan T. al op 27 en 28 februari, wanneer het proces tegen hem verdergaat, voor de rechter staan, legt het OM aan NU.nl uit.

Maandag werd bekend dat T. door samenwerking met de politie in Dubai kon worden opgepakt. Hij zou zich daar al jaren hebben schuilgehouden. De regering van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) stelt dat T. Dubai met een andere identiteit binnen was gekomen. Zo had hij een vals paspoort en een reisvisum.

Diezelfde dag vonden er nog invallen plaats in Nederland waarbij nog eens zes personen zijn opgepakt. Onder hen zou een zus van T. zijn.

120 Voor deze liquidaties wordt Ridouan T. vervolgd

'Rechterhand' nog op vrije voeten

T. wordt in het Marengo-proces vervolgd voor meerdere liquidaties en pogingen tot moord. Het gaat hier om de moorden op Ronald Bakker (2015), Samir Erraghib (2016), Ranko Scekic (2016), Martin Kok (2016) en Hakim Changachi (2017).

De naam van de man zingt daarnaast ook rond bij de liquidaties van Reduan B., de broer van kroongetuige Nabil B., en advocaat Derk Wiersum, die de kroongetuige bijstond. Nabil B. heeft meerdere verklaringen over T. afgelegd.

T.'s vermeende rechterhand Saïd Razzouki is nog altijd op vrije voeten. De politie liet deze week aan NU.nl weten niet alleen in Dubai, maar wereldwijd naar de man te zoeken.