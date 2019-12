Door een plofkraak in Apeldoorn is in de nacht van woensdag op donderdag een enorme ravage ontstaan, meldt de politie. De plofkraak in de Gelderse stad is de eerste sinds de introductie van een aantal nieuwe maatregelen tegen plofkraken.

Of bij de plofkraak op de Deventerstraat iets is buitgemaakt, is niet bekend. Een woordvoerder van de politie zegt dat daar geen uitspraken over worden gedaan. Wel vertelt ze dat er een enorme ravage is ontstaan.

De omgeving rondom de vernielde geldautomaat van SNS Bank is afgezet in verband met het onderzoek naar eventueel achtergebleven explosieven. De woordvoerder kan daarom niet vertellen hoe lang de afzettingen blijven staan.

Door de explosie, die rond 4.45 uur plaatsvond, is de gevel van het kantoorgebouw flink beschadigd. Niemand raakte gewond. Er zijn nog geen verdachten opgepakt. De politie is op zoek naar getuigen die meer kunnen vertellen over de plofkraak en camerabeelden.

Geldautomaten 's nachts dicht als noodmaatregel

Sinds maandag blijven alle geldautomaten tussen 23.00 en 7.00 uur dicht. Deze tijdelijke noodmaatregel moet vooral plofkraken volgens de zogenoemde pizzaschuifmethode voorkomen.

Bij deze methode plaatsen criminelen een platte schijf met een explosieve stof in de geldlade van de automaat. Deze lade opent alleen als er geld wordt opgenomen. In de praktijk blijkt dat de daders vaak een gestolen bankpas hiervoor gebruiken. De politie is nog op zoek naar andere maatregelen tegen plofkraken.

Begin deze maand besloot ABN AMRO de helft van de geldautomaten per direct te sluiten. Aanleiding hiervoor was een reeks plofkraken die gericht waren op een type geldautomaat van de bank.