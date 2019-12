Het KNMI verwacht donderdag volop zon en weinig tot geen neerslag. Daardoor wordt het ook weer iets warmer, in het zuiden kan het kwik tot zo'n 15 graden komen.

Vrijwel overal is het windstil. Alleen boven het IJsselmeer staat een vrij krachtige wind die forensen op de Afsluitdijk allicht gaan voelen.

Later op de avond kan het in het westen gaan regenen doordat een nieuw wolkenveld met enkele buien het land intrekt. In de nacht van donderdag op vrijdag klaart het echter al op.

Vooralsnog lijkt het weekend met lichte regen van start te gaan.