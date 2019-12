Drie motoragenten zijn woensdagavond in Amersfoort vanuit een rijdende bestelwagen met zwaar vuurwerk bekogeld, terwijl ze het boeren- en bouwersprotest daar begeleidden. Twee van hen zijn naar het ziekenhuis gegaan, omdat zij last hadden van hun gehoor.

De motoragenten stonden naast een tunnel op de Oude Lageweg in Amersfoort toen er vanuit een rijdende bestelbus vuurwerk naar hen gegooid werd.

De politie heeft drie jonge mannen uit de omgeving van Amersfoort aangehouden. In de bestelbus is ander zwaar vuurwerk aangetroffen en dit is in beslag genomen.

Een woordvoerder van de politie zegt tegen NU.nl dat de drie zijn aangehouden op verdenking van poging tot zware mishandeling. Ze zijn naar een cellencomplex in Houten gebracht voor verhoor.

'Geweld tegen agenten nemen we hoog op'

"Geweld tegen politieagenten nemen wij hoog op", zegt de woordvoerder. "Het is de vraag of het gehoor van de agenten gaat herstellen de komende dagen."

De drie mannen deden volgens de zegsman mee aan het boeren- en bouwersprotest. Dit was onder meer te zien aan het bord achter hun aanhanger. Hierop stond volgens de woordvoerder een tekst die te maken had met de demonstratie van de bouwers.

Demonstrant belemmerde ambulance in Groningen

Woensdagavond werd ook een zeventienjarige bestuurder van een trekker aangehouden in Groningen voor het belemmeren van een ambulance, schrijft de politie op Twitter.

De bestuurder zou een ambulance gehinderd hebben toen deze met zwaailichten een aantal landbouwvoertuigen probeerde te passeren op de A7 tussen Beerta en Scheemda. De ambulance vervoerde op dat moment een patiënt en moest hard remmen om een aanrijding te voorkomen.