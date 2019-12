Boeren voerden woensdag weer actie. Op wegen, bij bedrijven en distributiecentra en op het Mediapark blokkeerden agrariërs de weg. Zij willen allang niet meer alleen aandacht voor de stikstofproblemen. Ook de politiek, de media en het gebrek aan respect van het grote publiek vormen nu speerpunten.

Bij het eerste grote boerenprotest was de boodschap duidelijk. "Onze toekomst kwijt met het stikstofbeleid", stond op 16 oktober op spandoeken te lezen die de honderden boeren op het Malieveld in Den Haag bij zich droegen.

De boeren wilden niet verantwoordelijk worden gehouden voor alle problemen rond de stikstofuitstoot in Nederland, die volgens onderzoeksinstituut RIVM voor 46 procent afkomstig is van de landbouw.

Twee maanden later worden zowel de woede als de acties op meer gebieden gericht. Woensdag leek er minder samenhang te zitten in de protesten, die zich uitstrekten van het Mediapark in Hilversum tot Tata Steel. Ook zijn de grieven veel wijder verspreid dan voorheen het geval was.

Boeren zien supermarkten, het kabinet en media als de boosdoeners

Op het Malieveld in Den Haag noemden de demonstrerende boeren woensdag onder meer distributiecentra, de supermarkten en de politiek als de grote boosdoeners. "We moesten van de politiek enorme investeringen doen", stelde een jonge boer uit Monnikendam. "Nu zijn de prijzen die wij krijgen voor onze goederen gekelderd en kunnen we niets meer terugbetalen."

Ook de Europese Unie is een grote boosdoener in de ogen van de agrariërs, stelt boer Geert Jan uit Wijdewormer. "Iedereen in Nederland is het zat: de bouwers, de burgers, de boeren", meent hij. "Het komt doordat Brussel te veel over ons te vertellen heeft, dát gaat er fout. Het is een kwestie van tijd voordat de pleuris uitbreekt."

Op diverse plekken in het land werden woensdag ook boeren gesignaleerd met 'Gele Hesjes', de actievoerders die zich tegen de overheid keren omdat zij zich ongehoord voelen.

'De politiek meet doorlopend met twee maten'

Er heerst veel onbegrip en woede over het gevoel dat de politiek doorlopend met twee maten meet, zei oud-Kamerlid en pluimveevoorman Gert-Jan Oplaat woensdag op NPO Radio 1. "De boeren voldoen al jaren aan de eisen die de overheid ze oplegt, terwijl Schiphol helemaal geen natuurvergunningen heeft."

En het is volgens hem niet de eerste keer dat de boeren het in politieke commentaren te krijgen verduren. "Als de Partij voor de Dieren over de bio-industrie een Holocaustvergelijking maakt, reageert Rob Jetten van D66 niet. En nu is hij wel selectief verontwaardigd als de voorman van Farmers Defence Force het naziregime erbij haalt", noemt Oplaat als voorbeeld. De vergelijking tussen de boeren in 2019 en de Joden in de jaren dertig en veertig die de voorman van Farmers Defence Force maakte, leidde tot afkeurende reacties.

Rommelige acties zijn niet goed voor beeldvorming

Het Landbouw Collectief, waarin dertien boerenorganisaties zich hebben verenigd om met de overheid te overleggen over de stikstofproblemen, beklemtoont buiten de 'guerrilla-acties' van woensdag te staan. "We zijn een gelegenheidssamenwerking met één punt op de agenda", stelt een woordvoerder. "Namelijk het zoeken naar een voor iedereen acceptabele oplossing voor de stikstofproblemen in de landbouwsector. Wat de dertien organisaties verder roepen of zeggen, is niet onze zaak en niet onze verantwoordelijkheid."

Agractie, de boerenorganisatie die op 1 oktober de eerste landelijke protestactie organiseerde, erkent dat ongecoördineerde groepjes boeren die door het hele land herrie maken niet per se bijdragen aan het 'centrale doel' dat de boeren voor ogen staat. "Wij geven nadrukkelijk de voorkeur aan publieksvriendelijke acties, zoals die op 13 december in Amsterdam plaatsvonden", stelt voorman Bart Kemp. "Maar ik snap alle woede en frustratie wel. De afgelopen tien jaar heeft zich een steeds grotere kloof opgebouwd tussen de producenten en de consumenten van voedsel in Nederland."

'Burgers weten niet meer waar hun eten vandaan komt'

Het stikstofprobleem is wat Kemp betreft slechts één van de zaken die moet worden opgelost. "Met alleen het beantwoorden van de stikstofvraag zijn we er nog niet", benadrukt de voorman van Agractie. "Die kloof moet worden gedicht. De burger moet weer snappen waar het eten vandaan komt. En de media moeten een positiever beeld schetsen van de agrarische sector en minder aan framing doen."

Alle andere grieven, zoals de lage prijzen voor de boeren of in de ogen van boeren oneerlijke concurrentie door niet-Europese agrarische producten, vloeien daaruit voort. "Uiteindelijk willen wij hetzelfde als het kabinet: meer duurzaamheid voor de sector. Dát moet ook naar het publiek toe de belangrijkste boodschap blijven."