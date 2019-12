Agrariërs en bouwers door heel het land voeren woensdag actie tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Op tractoren trekken zij van locatie naar locatie. Een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen tot nu toe rond het protest.

Volg de laatste ontwikkelingen in ons liveblog.

Het is woensdagochtend 6.00 uur als de demonstranten op diverse locaties in het land samenkomen. Vanuit onder meer Alkmaar, Apeldoorn, Assen, Berkel en Rodenrijs, Born, Helmond en Tilburg rijden zij een uur later onder begeleiding van de politie de snelweg op.

Omdat de rechter dinsdag bepaalde dat de boeren geen distributiecentra van supermarkten mogen blokkeren, is het onduidelijk waar de actievoerders precies naar op weg zijn. De ANWB waarschuwt ondertussen voor een erg drukke ochtendspits.

De politie meldt dat trekkers in principe nooit de snelweg op mogen, maar dat het bestuurders woensdag pas zal beboeten bij onveilige situaties. Bovendien gaat bekeuren lastig, omdat veel tractoren geen kenteken hebben.

De eerste boeren worden echter al vroeg op de bon geslingerd. Zij willen met hun tractoren de Wijkertunnel nabij IJmuiden inrijden, maar de politie steekt hier een stokje voor. Ook deelt de politie zestien boetes uit op de A2 bij afslag Vught en bij Eindhoven.

Bij een ongeluk in Eindhoven raakt een 51-jarige automobilist gewond na een aanrijding met een tractor. De politie vermoedt dat de trekker door rood is gereden.

101 Compilatie: Hinder op wegen door protestacties boeren

Tractoren rijden van locatie naar locatie

Op verschillende snelwegen rijden trekkers met lagere snelheden breeduit over de weg. De A1 tussen Hengelo en Apeldoorn staat binnen de kortste keren muurvast. Ook zorgen boeren voor veel verkeershinder op de A7 tussen Heerenveen en Leeuwarden, de A28 van Zwolle naar Groningen, de A35 tussen Hengelo en Enschede en op de A73 van Nijmegen richting Maastricht. Tot extreme drukte leidt het niet: op het hoogtepunt van de ochtendspits staat er ongeveer 450 kilometer file in Nederland.

Al snel is duidelijk dat de agrariërs met hun tractoren op weg zijn naar verschillende locaties in diverse provincies. Zo gaan Brabantse boeren naar de elektriciteitscentrale Amercentrale in Geertruidenberg, industrieterrein Moerdijk, Etten-Leur en Breda Airport.

Tegen de afspraken in gaan echter ook een aantal actievoerders naar het distributiecentrum van Albert Heijn in Tilburg. Hetzelfde gebeurt bij het distributiecentrum van Jumbo in Veghel. Actiegroep Farmers Defence Force (FDF) hangt een dwangsom van 100.000 euro boven het hoofd als zij distributiecentra platleggen, maar tot dat laatste komt het niet. Actiegroep Bouw in Verzet laat weten deze "losstaande acties" niet te ondersteunen.

49 Tientallen boeren met tractoren rijden weg naast Malieveld op

Boeren blokkeren Duitse grens

Ondertussen houden boze boeren in Drenthe halt op de N34 tussen Emmen en de A37. Ze stoken onder meer een vuurtje en de actie doet denken aan de wegblokkades van de 'Gele Hesjes' in Frankrijk. Op de A1 in Twente besluiten boeren de grens met Duitsland te blokkeren. Ook daar verloopt alles gemoedelijk. Er wordt wat gekeuveld en er worden broodjes hamburger en frikandellen uitgedeeld.

In het midden van het land wordt het steeds drukker in Hilversum. Boeren draaien hun trekkers het Mediapark op en eisen onder meer zendtijd in het NOS Journaal. Die krijgen zij van de omroep niet. De actie leidt niet tot ongeregeldheden, maar de wegen in de Noord-Hollandse gemeente staan wel muurvast. Volgens burgemeester Pieter Broertjes zit Hilversum "op slot".

Het lijkt erop dat veel boeren uit Zuid-Holland op weg zijn naar Den Haag. Het Malieveld is bekend terrein voor de agrariërs, maar de gemeente ziet ze liever niet komen: de demonstratie is niet aangemeld. De politie weet echter niet te voorkomen dat tientallen boeren hun tractor op het Malieveld parkeren. PVV-leider Geert Wilders komt de boeren aanmoedigen en deelt oliebollen uit.

De Markt in Gouda staat vol met tractoren. (Foto: Pro Shots)

Acties bij Tata Steel en de Goudse Markt

Rondom die tijd zetten boeren in Noord-Holland hun trekkers stil voor de poort van chemieconcern Tata Steel in IJmuiden. Ook op die locatie bewaart iedereen zijn rust. Het bedrijf deelt koffie uit en wacht samen met de politie totdat de boeren weer vertrekken.

Overal in het land blijven de protestacties aanhouden. Zo hebben boeren uit de Krimpenerwaard besloten om de Markt in Gouda op te gaan. Ondanks het protest worden kinderen niet gehinderd om te schaatsen op het net geopende schaatsbaantje in het centrum van Gouda.

Daarnaast wordt er onder meer actie gevoerd op de A7 bij Joure richting de Afsluitdijk, bij de raffinaderij van Shell in Pernis, in het centrum van Eindhoven, bij station Groningen en bij het provinciehuis van Gelderland.

De toegangswegen naar het provinciehuis in Groningen zijn uit voorzorg afgezet met vrachtwagens. Bij een eerder protest in oktober forceerden boeren de deur van het gebouw en werden er hekken omvergereden.