De rechtbank in Utrecht heeft om opheldering gevraagd naar aanleiding van berichtgeving dat Gökmen T. maandag wel bereid was naar de zitting te komen in het proces over de tramaanslag. Er werd medegedeeld dat de man zich juist verzette en er geweld nodig zou zijn om T. naar de rechtbank te vervoeren.

Misdaadverslaggever Peter R. de Vries liet dinsdag op Twitter weten dat het verhaal dat T. alleen met veel geweld gedwongen kon worden om naar de rechtbank te komen, niet klopt. Zijn vervoer zou om onbekende reden zijn afgeblazen.

De rechtbank in Utrecht laat woensdag weten dat zij maandag door de politie telefonisch op de hoogte werden gebracht dat T. agressief was, niet mee wilde werken en dat een speciaal team nodig zou zijn om hem, vermoedelijk met aanzienlijk geweld, alsnog te vervoeren. Dit werd bevestigd door de Dienst Vervoer & Ondersteuning, die verantwoordelijk is voor het vervoer van gevangenen.

Omdat er maandag verplicht een advocaat voor T. aanwezig was, zag de rechtbank ervan af om de man alsnog te laten ophalen.

De afwezigheid van de man die bekend heeft dat hij op 18 maart een aanslag heeft gepleegd in Utrecht waarbij vier doden vielen, leidde tot onvrede bij nabestaanden. Ook vanuit dit oogpunt heeft de rechtbank om duidelijkheid gevraagd bij de betrokken instanties.