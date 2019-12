Kinderafdelingen in Nederlandse ziekenhuizen zijn momenteel zo vol, dat er kinderen moeten worden overgeplaatst naar ziekenhuizen in België. Elk jaar zorgt de griep voor vollere kinderafdelingen in het ziekenhuis, maar het probleem wordt groter door een tekort aan kinderverpleegkundigen, zegt Károly Illy, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK).

Enkele kinderen uit de Rotterdamse regio moesten afgelopen week worden overgeplaatst naar Belgische ziekenhuizen, omdat de ziekenhuizen in de buurt geen plek hadden. "Hoe meer je richting de grensregio's gaat, hoe vaker dit zal voorkomen", zegt Illy.

Toch is het niet nieuw dat kinderen vanuit Nederlandse ziekenhuizen naar buitenlandse ziekenhuizen worden overgebracht. Het griepseizoen zorgt elk jaar tijdens de wintermaanden voor extra drukte in het ziekenhuis.

Het RS-virus is een van de boosdoeners. "Volwassenen worden hoogstens verkouden van het RS-virus, maar jonge kinderen en baby's kunnen er behoorlijk ziek van worden, en moeten dan soms worden opgenomen."

Tekort aan kinderverpleegkundigen wordt steeds groter

De laatste jaren moeten kinderen steeds meer voor behandeling worden overgeplaatst naar andere ziekenhuizen. Dat dit aantal groter wordt, komt volgens Illy door een steeds groter wordend tekort aan kinderverpleegkundigen.

Hierdoor moeten kinderen soms over grote afstanden worden overgeplaatst. Illy ziet dat in zijn werk als kinderarts ook gebeuren. "Ik ben kinderarts in Tiel, en werd maandagnacht gebeld door een ziekenhuis uit Hoofddorp. Ze zochten nog een plek voor een patiënt. We waren het zeventiende ziekenhuis dat ze belden. Gelukkig was er bij ons plek."

Voor kinderen die zo ziek zijn, dat ze op de Intensive Care belanden, zijn volgens Illy nog minder bedden. "Daarvan zou het zomaar kunnen zijn dat overplaatsing naar het buitenland nog vaker voorkomt."

De NVK maakt zich zorgen om het tekort aan kinderverpleegkundigen. "We zien dit probleem elk jaar groter worden. Dat kinderen worden overgeplaatst naar andere ziekenhuizen, zelfs in het buitenland, is niet nieuw, maar wel een toenemend probleem."