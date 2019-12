Eerste boeren op de bon geslingerd in Noord-Holland.

Actievoerders zijn per brief gevraagd om zich vanaf 6.00 uur op zeven plaatsen te verzamelen - Alkmaar, Berkel en Rodenrijs, Tilburg, Helmond, Born, Apeldoorn en Assen. De bedoeling is dat zij een uur later vertrekken naar andere locaties, over de snelweg met gematigde snelheden.