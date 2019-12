Er was de afgelopen week veel ophef over het wel of niet blokkeren van distributiecentra van supermarkten door leden van Farmers Defence Force (FDF). De rechter verbood deze actie gisteren, nadat de branchevereniging voor supermarkten (CBL) een kort geding had aangespannen. Kort daarna riep FDF boeren op om af te zien van "iedere actie" bij distributiecentra van supermarkten, totdat in hoger beroep uitspraak is gedaan. Ook roept het bestuur op om niet bij supermarkten zelf te protesteren.