Bij een distributiecentrum van Jumbo in Breda hebben de boeren even de ingang geblokkeerd. Ze vertrokken nadat de politie dreigde met aanhoudingen en de inbeslagname van hun trekkers. Volgens een woordvoerder van de supermarktketen zijn er geen signalen dat er vertraging is ontstaan in de bevoorrading. Bij het distributiecentrum van Albert Heijn in Tilburg heeft de politie geholpen met het vrijhouden van de weg zodat de vrachtwagens weg konden rijden. Ook daar was er geen impact op de bevoorrading, volgens een voorlichter.