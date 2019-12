De provincie Gelderland laat in het provinciehuis in Arnhem selectief mensen toe. Deze maatregel is genomen op advies van de politie, laat een woordvoerder weten. "Als er ineens honderd demonstranten binnen staan, kunnen we de veiligheid van onze medewerkers niet garanderen." De duur van de maatregel is afhankelijk van hoe de dag verloopt. Volgens Omroep Gelderland wil een groep demonstranten in gesprek met landbouwgedeputeerde Peter Drenth. Maar hij is niet aanwezig. De provincie laat weten dat Commissaris van de Koning John Berends ze eventueel te woord kan staan.