Regionale media melden dat demonstranten bij het distributiecentrum van Albert Heijn in Tilburg staan en ook onderweg zijn naar die van de Jumbo in Veghel. Actiegroep Farmers Defence Force (FDF) was eerder van plan bij 45 distributiecentra actie te voeren, maar dit is door de rechter verboden. Als ze toch distributiecentra platleggen, moet een dwangsom van 100.000 euro per locatie worden betaald. FDF besloot daarom in afwachting van het hoger beroep af te zien van de acties bij distributiecentra.