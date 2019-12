Na een zonnige en opvallend warme dinsdag daalt de temperatuur deze woensdag weer tot beneden de 10 graden. In het hele land wisselen zonnige en bewolkte periodes elkaar af.

Forensen in het zuiden en zuidoosten moeten behalve het boerenprotest ook rekening houden met mistbanken deze ochtend. De ANWB heeft gewaarschuwd voor een zware ochtendspits.

In de loop van de ochtend trekken de laatste wolkenvelden weg waarna de zon doorbreekt. Pas in de loop van de middag trekken nieuwe buien het land binnen die vooral in het noorden nog kunnen zorgen voor enige neerslag.

In de nacht van woensdag op donderdag blijft het bewolkt maar gaat het niet vriezen. Donderdag lijkt het weer iets warmer te worden en kan de temperatuur opnieuw richting de 15 graden gaan.