Over het boerenprotest dat woensdag bij verschillende distributiecentra van Nederlandse supermarkten zou moeten plaatsvinden, is nog weinig bekend. Het plan van protestgroep Farmers Defence Force (FDF) om de wegen naar distributiecentra van supermarkten te blokkeren, werd dinsdag door de rechter tegengehouden. Maar de boeren mogen van de rechter wel protesteren. Vanuit de bouwsector komen er ook geluiden om woensdag te demonstreren.

De branchevereniging voor Nederlandse supermarkten Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) won dinsdag een kort geding tegen FDF. Het CBL vreesde een schade van miljoenen euro's. De acties mogen wel doorgaan van de rechter en daarbij is "enige hinder" niet te voorkomen. Als FDF toch distributiecentra besluit plat te leggen, moet de organisatie 100.000 euro per locatie betalen met een maximum van 5 miljoen euro.

Tegelijkertijd roept een kleine groep jonge ondernemers van Bouw in Verzet de bouwsector op om zich woensdag aan te sluiten bij te boeren. De bouwers van de grotere actiegroep Grond in Verzet sluiten zich niet bij de jonge ondernemers aan.

Bouw in Verzet meldt in een brief aan de leden dat de FDF de actie heeft afgebroken en nu leden van de FDF oproept om zich bij de bouwers aan te sluiten. "Hier wordt gehoor aangegeven", aldus Bouw in Verzet. In deze brief staat dat demonstranten zich tussen 6.00 en 6.30 uur kunnen verzamelen op de genoemde verzamelpunten, om vanaf 7.00 uur de wegen op te gaan.

ANWB verwacht drukke spits

De ANWB verwacht een drukke ochtendspits met lange files. Het zal in ieder geval druk worden op de wegen van Alkmaar en Berkel en Rodenrijs naar Den Haag.

Dat geldt ook voor de verzamelpunten die bijvoorbeeld door Bouw in Verzet zijn ingesteld. De Wegenwacht weet echter nog niet in welke richtingen de betogers zullen vertrekken vanaf deze punten. "Zodra ze de weg opgaan, merken we het snel genoeg", aldus een woordvoerder van de ANWB.

Dagblad van het Noorden meldt dat er op de A28 tussen Assen en Groningen en Assen en Zwolle woensdagochtend oponthoud dreigt te ontstaan. De actievoerders verzamelen zich ter hoogte van TT Circuit, waarna ze gezamenlijk de snelweg oprijden. Mogelijk wordt er nog een derde snelweg aan toegevoegd, aldus Bouw in Verzet-voorzitter Arne Motz in gesprek met de krant.

Actievoerende bouwers en boeren uit Brabant verzamelen zich woensdagochtend op industrietreinen in Tilburg en Helmond, meldt BN de Stem. Naar verwachting rijden ook zij daarna ook in colonne de snelweg op.

Dinsdagavond zijn boeren bij het Binnenhof in Den Haag bijeengekomen voor een onaangekondigd protest.

Boeren protesteren tegen stikstofmaatregelen en verkoopprijzen

Net zoals bij voorgaande boerenprotesten wordt gedemonstreerd tegen de stikstofmaatregelen die ze van het kabinet krijgen opgelegd. Met deze actie hoopten de agrariërs een statement te maken over de prijzen die worden gevraagd voor hun producten.

De eerste van de reeks boerenprotesten vond plaats op 1 oktober. Boeren vertrokken vanuit heel Nederland op tractoren naar het Malieveld in Den Haag. Dit resulteerde volgens de ANWB in de drukste ochtendspits die Nederland ooit heeft gezien. Er stond 1.136 kilometer file.