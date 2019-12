Politiechef Jamal Al Allaf uit Dubai heeft dinsdag tegen Nieuwsuur gezegd dat Ridouan T. uiteindelijk kon worden aangehouden door het in beeld brengen van zijn contacten in het land. De meest gezochte crimineel werd maandag aangehouden.

Al Allaf zegt tegen Nieuwsuur dat T. niet in contact stond met officiële instanties, maar werd geholpen door vrienden en kennissen. Het inwinnen van informatie over die personen leidde uiteindelijk tot zijn aanhouding in een villa in Dubai.

De politie in Nederland liet maandag al weten dat "klassiek recherchewerk zoals het gebruik van getuigen, ouderwetse surveillance" en "vooral toepassingen van moderne techniek" leidden tot zijn aanhouding. Ook werden informanten ingezet.

Het hoofd van de recherche wist te vertellen dat T. zich al sinds 2016 in Dubai bevindt. Hij zou het land binnen zijn gekomen met een Nederlands paspoort dat op naam stond van iemand anders.

Man zou teruggetrokken leven leiden

Al Allaf zegt dat T. een teruggetrokken leven leidde en erg voorzichtig was. De woning waarin hij verbleef, zou hermetisch zijn afgesloten. Naast T. werd maandag nog iemand aangehouden. De politiechef laat weten dat het om een Aziatische vrouw ging en zij haar beschouwen als de vriendin van de man.

Al Allaf zegt tegen Nieuwsuur hoopvol te zijn dat T. snel kan worden uitgeleverd aan Nederland. Marokko, waar hij ook wordt verdacht van betrokkenheid bij een vergismoord, zou niet om zijn uitlevering hebben gevraagd.