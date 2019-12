De politie heeft dinsdag een 61-jarige man uit Oud-Beijerland aangehouden in verband met de roof van miljoenen euro's aan goudstaven uit een kluis in het HBU-gebouw in Rotterdam eerder dit jaar, meldt een woordvoerder dinsdag aan NU.nl.

De politie ontving enkele weken geleden een aangifte van diefstal van de goudstaven. De persoon die aangifte deed had een bedrijf de opdracht gegeven zijn goud te verhandelen, maar kreeg van dit bedrijf te horen dat zijn goud niet in de kluis aanwezig was.

De politie startte vervolgens een onderzoek naar de verdwenen goudstaven. De 61-jarige man werd dinsdagochtend aangehouden in dit onderzoek.

Politieagenten gingen dinsdagochtend het kantoorpand aan de Rotterdamse Coolsingel binnen. Daarbij werd ook de bewakingseenheid - waarvan de agenten zwaarder bewapend zijn - ingezet om het pand te beveiligen.

Ook op andere plekken in Nederland vinden dinsdag doorzoekingen plaats. Deze doorzoekingen zullen naar verwachting nog enkele uren duren.

De politie kon nog niet melden of er mogelijk meer aanhoudingen zullen volgen.