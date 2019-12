De politie heeft dinsdag een persoon aangehouden voor de roof van "een enorme hoeveelheid goudstaven" uit een kluis in het HBU-gebouw in Rotterdam, meldt een woordvoerder dinsdag aan NU.nl.

Het is niet bekend om welk bedrag het precies gaat, maar volgens de politie gaat het om een groot bedrag.

De politie ging dinsdagochtend het kantoorpand aan de Rotterdamse Coolsingel binnen. In verband met de veiligheid werd ook de bewakingseenheid van de politie ingezet. In de straat waren meerdere bewapende agenten aanwezig.

Het onderzoek naar de roof is nog in volle gang. De politie is momenteel nog bij het pand aanwezig. Later op de dag wordt meer informatie over de roof naar buiten gebracht.

Volgens RTV Rijnmond is de verdachte een 61-jarige oud-medewerker van het bedrijf. De politie kan dit nog niet bevestigen.