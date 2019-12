De zaak die bekend is komen te staan als de Posbankmoord moet voor verdachte Souris R. opnieuw omdat er door de politie gebruik is gemaakt van een omstreden opsporingsmethode. Dat heeft de Hoge Raad dinsdag beslist.

De zaak draait om de dood van Alex Wiegmink. Hij werd in januari 2003 tijdens een rondje hardlopen doodgeschoten in natuurgebied De Posbank in Gelderland.

De man was getuige van van verdachte handelingen van Frank S. en R., die hem daarop dood zouden hebben geschoten. Beide mannen werden veroordeeld tot achttien jaar cel.

De politie had in het geval van R. echter een undercovertraject gestart, de zogeheten Mr. Big-methode. De verdachte wordt zogezegd opgenomen in een fictieve criminele organisatie, maar moet zijn daden bekennen als hij hogerop wil komen.

In deze zaak verklaarde R. tegenover de undercoveragenten dat hij betrokken was geweest bij het doodschieten van Wiegmink en daarop is hij aangehouden en vervolgd. Later kwam hij op deze verklaring terug.

Beide mannen ging in cassatie

Beide mannen gingen in cassatie en in het geval van R. werd geoordeeld dat de omstreden methode reden is om de zaak opnieuw voor te leggen aan een gerechtshof.

In het geval van S. is er geen reden gevonden om de zaak terug te verwijzen naar het hof. Tegen hem was voldoende bewijs en de Mr. Big-methode is in zijn geval niet ingezet.