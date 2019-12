De politie heeft in het onderzoek naar Ridouan T. nog zes personen aangehouden na invallen op acht verschillende adressen in Nederland. De huiszoeking vonden maandagavond en dinsdagnacht plaats.

Het betreffen hier 5 mannen en een vrouw in de leeftijd van 29 tot 45 jaar.

De huiszoekingen waren in Amsterdam, Huis ter Heide, Utrecht en Vianen. De verdachten zijn aangehouden voor onder andere witwassen, wapenbezit en bezit verdovende middelen.

NU.nl wist maandagavond al te melden dat er een politieactie gaande was in Vianen. Hierbij zou een zus van T. zijn aangehouden, maar de politie doet nooit uitspraken over de identiteit van verdachten.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat het onderwerp van onderzoek is of de aangehouden personen tot de vermeende criminele organisatie van T. kunnen worden gerekend.

120 Voor deze liquidaties wordt Ridouan T. vervolgd

T. maandag aangehouden in Dubai

De meestgezochte crimineel van Nederland werd maandag in Dubai gearresteerd. Zijn advocaat Inez weski heeft dinsdag laten weten vooralsnog niet te willen reageren op de aanhouding van haar cliënt.