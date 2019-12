De advocaat van Ridouan T., Inez Weski, wil vooralsnog niet reageren op de aanhouding van haar cliënt in Dubai. De meestgezochte crimineel van Nederland werd maandag gearresteerd in een woning.

Weski maakte onlangs bekend dat ze niet langer de verdediging van T. zou voeren in het proces Marengo waar de man bij verstek werd vervolgd. Wel is ze nog steeds zijn advocaat.

Of Weski door de aanhouding van T. van gedachten verandert, is niet bekend. De reden dat ze de man niet langer wilde verdedigen in Marengo, is omdat er volgens de advocaat geen sprake was van een eerlijk proces.

De naam van T. valt ook in andere strafzaken, zoals in het proces tegen leden van motorclub Caloh Wagoh. De man zou moordopdrachten aan de motorbende hebben verstrekt. Vooralsnog wordt hij in dat proces niet vervolgd, maar of zijn arrestatie daar verandering in brengt, is niet duidelijk.

Voorlopig zit T. nog vast in Dubai en is het de vraag of en wanneer hij kan worden uitgeleverd aan Nederland. Dit zal niet op korte termijn gaan gebeuren.