Het Openbaar Ministerie (OM) wil meerdere verhoren inlassen om te achterhalen of Thijs H. inderdaad een psychose had toen hij in mei van dit jaar drie wandelaars doodstak in Scheveningen en Heerlen. Onder anderen de man zelf, zijn gezin en verschillende deskundigen moeten nader ondervraagd worden, blijkt dinsdag uit een niet-inhoudelijke zitting bij de rechtbank in Maastricht.

Deskundigen van het Pieter Baan Centrum (PBC) hebben bevonden dat H. volledig ontoerekeningsvatbaar was, maar justitie zegt hier dinsdag juist méér vragen over te hebben.

Zo blijkt dat de man bij het PBC meer heeft verteld over de periode voorafgaand aan de drie steekpartijen. Zo zou nu zijn gebleken dat H. al zeker een jaar lang last had van waanbeelden en andere psychotische symptomen.

"Dit alles heeft hij schijnbaar voor iedereen verborgen kunnen houden", zo stelt de officier van justitie. "En dit is moeilijk te rijmen." Het OM wil daarnaast nader onderzoek naar de vraag of H. zelf verantwoordelijk kan zijn geweest voor het erger maken van zijn psychose door (soft)drugs te gebruiken en/of medicijnen te slikken die niet voorgeschreven waren. In zijn haar is een stof gevonden van een medicijn die hij zegt niet te slikken.

Ook moet nader worden bekeken of er goed is onderzocht of H. "de psychose simuleerde". Op zijn telefoon en laptop is bijvoorbeeld voor de steekpartijen gezocht op hoe je de rechtbank voor de gek kunt houden.

Advocaat Serge Weening benadrukt dat het PBC ook van een psychose had gesproken als H. dit zelf niet had aangegeven. Ook wijst hij erop dat zijn cliënt al in 2018 medicatie voor een psychose had gekregen.

H. zegt openlijk te spreken in nadere verhoren

De 28-jarige man legde tijdens een eerdere zitting al uit dat hij "opdrachten kreeg van kentekens en nieuwsberichten". Hij dacht dat zijn familie iets zou overkomen als hij niet drie mensen zou doden.

Dinsdag gaf hij op advies van zijn advocaat geen antwoord op vragen van het OM. Hij heeft psychisch veel last van de zittingen, omdat hij kampt met een chronische depressie. In verdere verhoren en tijdens de inhoudelijke behandeling zal hij dit wel doen.

Deskundigen adviseren tbs-maatregel

Deskundigen van het PBC hebben de man onderzocht en adviseren nu een tbs-maatregel met dwangverpleging op te leggen, zodat de man behandeld kan worden. De rechtbank kan in theorie besluiten dit advies naast zich neer te leggen, maar vaak is het wel zo dat bevindingen van het PBC worden overgenomen.

Overigens was het rapport van de PBC vrijdag al gelekt aan de media. Het OM heeft dinsdag de procespartijen nog maar eens met klem verzocht om de zaak vooral op zitting te laten plaatsvinden, " want dit is uiterst pijnlijk voor de nabestaanden".

Van H. is bekend dat hij eerder al heeft gekampt met mentale problemen. Hij werd onder meer behandeld in de ggz-kliniek Mondriaan in Maastricht.

De steekpartijen vonden in mei van dit jaar plaats in de Scheveningse Bosjes en bij de Brunssummerheide in Heerlen. De slachtoffers zijn twee vrouwen van 56 en 63 jaar oud en een man van 68.

Politie in de Scheveningse Bosjes. (Foto: Regio 15)