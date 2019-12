De bouwers van actiegroep Grond in Verzet sluiten zich woensdag niet aan bij de geplande landelijke protestactie van de boeren. Dat bevestigt woordvoerder Arnold Tuytel dinsdag na berichtgeving van Omroep Brabant.

Boeren van Farmers Defence Force (FDF) zijn voornemens te demonstreren bij 45 distributiecentra. Grond in Verzet vindt het niet bij zichzelf passen om heel Nederland plat te leggen.

De kleine groep jonge ondernemers van Stichting Bouw in Verzet zullen zich wél bij de boeren voegen, zo laat de actiegroep op hun website weten. Bouw in Verzet had Grond in Verzet volgens Tuytel tevergeefs gevraagd dit ook te doen.

Overigens hebben de boeren laten weten de actielocaties zo min mogelijk te hinderen. Het bestuur van de FDF stuurde een brief naar de gemeenten waar de betreffende distributiecentra zijn gevestigd, meldde de NOS maandagavond.

Hoe de protesten er precies uit gaan zien is nog niet duidelijk. Wel zegt de FDF bij elk distributiecentrum zo'n twee- tot vijftienhonderd demonstranten te verwachten. Zij zetten zich in voor "eerlijke handelsvoorwaarden voor de Nederlandse boeren". De protesten vinden plaats bij distributiecentra van onder meer Albert Heijn, Jumbo, Lidl en ALDI.

Kabinet heeft PFAS-norm versoepeld

Leden van de bouwsector kwamen eind oktober naar het Malieveld om te protesteren tegen het stikstofbeleid en de PFAS-norm, waardoor veel werk in de bouwsector stil kwam te liggen. Eind november kondigde het kabinet aan dat het de norm voor PFAS in de grond versoepelt van 0,1 microgram per kilo naar 0,8 microgram.

Grond in Verzet heeft voor de komende periode geen protestacties in de planning staan, aldus Tuytel.