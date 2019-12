De zware bewolking van het weekend heeft plaatsgemaakt voor de zon. Daardoor is het in sommige delen van het land bijna twee keer zo warm als tijdens de laatste dagen. Het wordt maximaal 15 graden.

Forenzen in het westen en het noorden van het land moeten deze ochtend rekening houden met mistbanken. Later klaart het vanuit het zuiden op.

In het zuidoosten van het land worden ook de hoogste temperaturen behaald, ondanks enkele hardnekkige wolken. Overal in het land is het vrijwel windstil.

In de loop van de avond trekken nieuwe wolken vanuit het westen over het land, waar veel regen bijzit. Zeer lokaal is er kans op een onweersbui. Het blijft tot diep in de nacht naar woensdag regenen.