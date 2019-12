De politie is maandagavond een woning binnengevallen aan de Vijfheerenlanden in Vianen. De inval heeft mogelijk te maken met het onderzoek naar Ridouan T., die lange tijd in de stad woonde. Familieleden van hem wonen er nu nog steeds.

Eerder op maandag werd bekendgemaakt dat T. is aangehouden in Dubai. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor het aansturen van meerdere liquidaties.

De politie zegt tegen NU.nl dat de inval te maken heeft met een lopend onderzoek, maar verder geen informatie te kunnen geven. Op de vraag of er een verband is met de aanhouding van T. willen ze niet ingaan.

Eerder maandag werd er een persconferentie gehouden waar er meer details werden gegeven over de aanhouding van T. NU.nl ving op dat er een inval plaats ging vinden in Vianen, waarbij ook de naam van T. viel. Niet veel later viel de Dienst Speciale Interventies binnen in een woning in Vianen.

Het is niet voor het eerst dat er een inval is in Vianen in het onderzoek naar T. en de vermeende criminele organisatie waar hij leiding aan zou hebben gegeven. In oktober 2018 werden er in de stad, net als in Nieuwegein, Utrecht en Tiel, huiszoekingen gedaan. Hierbij werden in totaal zeven personen aangehouden.

T. werd maandag in Dubai aangehouden na een langlopend onderzoek. De ongrijpbare T. liep uiteindelijk in de val door "klassiek recherchewerk", aldus de politie.

Fred Westerbeke, de hoofdofficier van het Openbaar Ministerie (OM), spreekt ingetogen maar met een zekere trots over de aanhouding.

"Het was een klassiek opsporingsonderzoek", zo schetst hij, waarbij hij de inzet van de agenten in Nederland en de politie in Dubai benoemt. De aanhouding van T. lag niet aan het feit dat er 100.000 euro tipgeld was uitgeloofd, maar kwam tot stand door "getuigen, ouderwetse surveillance" en "vooral toepassingen van moderne techniek".

De locatie van T. is op enig moment achterhaald, waarop de politie in Dubai in overleg met de Nederlandse agenten de woning is binnengevallen. "Het ging rustig", zo laat Andy Kraag, het hoofd van de landelijke recherche, aan NU.nl weten.