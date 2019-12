De politie is maandagavond een woning binnengevallen aan de Vijfheerenlanden in Vianen. De inval heeft mogelijk te maken met het onderzoek naar Ridouan T. die lange tijd woonde in de stad. Familieleden van hem wonen daar nog steeds.

Eerder maandag werd bekend gemaakt dat T. is aangehouden in Dubai. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor het aansturen van meerdere liquidaties.

De politie zegt tegen NU.nl dat de inval te maken heeft met een lopend onderzoek, maar verder geen informatie te kunnen geven. Op de vraag of er een verband is met de aanhouding van T. willen ze niet ingaan.

Eerder maandag werd er een persconferentie gehouden waarop er meer details werden gegeven over de aanhouding van T. NU.nl ving op dat er een inval plaats ging vinden in Vianen waarbij ook de naam van T. viel. Niet veel later viel de Dienst Speciale Interventies binnen in een woning in Vianen.