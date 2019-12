Boeren van Farmers Defence Force (FDF) willen woensdag tijdens de landelijke actiedag demonstreren bij 45 distributiecentra. De actiegroep heeft een brief hierover gestuurd naar de gemeenten waar de distributiecentra zijn gevestigd, meldt de NOS maandagavond.

De brief is verzonden omdat protesten van tevoren moeten worden aangemeld bij gemeenten. FDF zegt bij elk distributiecentrum zo'n 200 tot 1.500 demonstranten te verwachten. Ze gaan zich inzetten voor "eerlijke handelsvoorwaarden voor de Nederlandse boeren".

Volgens de NOS staat in de brief dat het bestuur van FDF zich "zo veel mogelijk zal inzetten om de locatie zo min mogelijk te hinderen". Maar hoe de acties er precies gaan uitzien, is niet duidelijk. De protesten moeten plaatsvinden bij distributiecentra van onder meer Jumbo, Albert Heijn, ALDI en Lidl.

Eerder op maandag diende een kort geding dat het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), had aangespannen tegen FDF. De branchevereniging voor Nederlandse supermarkten vreest voor een miljoenenschade vanwege geruchten over blokkades van wegen naar distributiecentra.

"Dat blokkades deel uitmaken van de acties is nepnieuws", verklaarde de advocaat van de boeren. "Vanuit FDF is nooit gesteld dat locaties van leden van CBL worden geblokkeerd. FDF zal zich dan ook tot het uiterste inspannen om blokkades te voorkomen." In de gedragscode die de groep maandag heeft gepubliceerd, staat onder meer "niet blokkeren".

De rechter probeerde de twee partijen tijdens de zitting nader tot elkaar te laten komen, maar slaagde daar niet in. De uitspraak over het wel of niet blokkeren van distributiecentra wordt dinsdag om 11.00 uur bekendgemaakt.

Locaties van distributiecentra Jumbo: Beilen, Woerden, Den Bosch, Elst, Raalte, Veghel, Breda en Zwolle

Albert Heijn: Zwolle, Delfgauw, Tilburg, Zaandam en Geldermalsen

Lidl: Waddinxveen, Weert, Oosterhout, Etten-Leur, Heerenveen en Zwaag

DEEN: Hoorn

Dekamarkt: Velsen-Noord en Beverwijk

Dirk van den Broek: Bleiswijk en Barendrecht

Spar: Waalwijk

Coop: Deventer en Gieten

ALDI: Drachten, Best, Bleiswijk, Roosendaal, Groenlo, Ommen en Zaandam

Plus: Midden-Beemster, Haaksbergen, Hendrik-Ido-Ambacht en Ittervoort

Boni: Nijkerk

Poiesz: Sneek

Nettorama: Oosterhout

Jan Linders: Nieuw-Bergen

Hoogvliet: Alphen aan den Rijn

Hanos: Apeldoorn en Amsterdam

Sligro: Deventer