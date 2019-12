De politie en het Openbaar Ministerie (OM) zijn zeer tevreden over de arrestatie van topcrimineel Ridouan T., maandag in Dubai. De ongrijpbare T. liep uiteindelijk in de val door "klassiek recherchewerk", laten zij aan NU.nl weten.

Fred Westerbeke, de hoofdofficier van het Openbaar Ministerie (OM), spreekt ingetogen maar met een zekere trots over de aanhouding.

"Het was een klassiek opsporingsonderzoek", zo schetst hij, waarbij hij de inzet van de agenten in Nederland en de politie in Dubai benoemt. De aanhouding van T. lag niet aan het feit dat er 100.000 euro tipgeld was uitgeloofd, maar kwam tot stand door "getuigen, ouderwetse surveillance" en "vooral toepassingen van moderne techniek".

De locatie van T. is op enig moment achterhaald, waarop de politie in Dubai in overleg met de Nederlandse agenten de woning is binnengevallen. "Het ging rustig", zo laat Andy Kraag, het hoofd van de landelijke recherche, aan NU.nl weten.

In de woning, volgens lokale media gaat het om een villa, is nog een persoon opgepakt. De identiteit van deze arrestant is niet bekendgemaakt.

96 Justitie na arrestatie T.: 'Niets staat uitlevering in de weg'

'T. reisde met valse papieren'

De regering van Dubai stelt dat T. met een andere identiteit het land binnen was gekomen. Zo had hij een vals paspoort en een reisvisum.

"Onderzoek en informatieverzameling leidde tot het lokaliseren van de verdachte", aldus de regering van het emiraat, die ook de samenwerking met Nederland prijst. En zo kon de soms ongrijpbaar gewaande crimineel, die door justitie aan meerdere liquidaties wordt gelinkt, opgepakt worden.

Razzouki nog altijd spoorloos

T.'s vermeende rechterhand Saïd Razzouki is nog altijd op vrije voeten. Er wordt niet alleen in Dubai naar hem gezocht, maar internationaal.

"De zoekactie gaat in volle gang door", aldus de politie. Kraag kan al wel melden dat Razzouki niet degene was die in de woning werd gevonden.

Zowel T. als Razzouki worden vervolgd in het Marengo-proces dat draait om meerdere liquidaties en pogingen hiertoe. Het gaat hier om de moorden op Ronald Bakker (2015), Samir Erraghib (2016), Ranko Scekic (2016), Martin Kok (2016) en Hakim Changachi (2017).

T.'s naam zingt ook rond bij de liquidaties van de broer van kroongetuige Nabil B. en die op Derk Wiersum, die B. als advocaat bijstond. Deze zaken zijn nog niet gevoegd bij het Marengo-proces.

Het is niet bekend wanneer T. daadwerkelijk is uitgeleverd. Westerbeke zegt dat dit "weken of maanden" kan duren.