De persconferentie is afgelopen. Journalisten mogen nu één op één vragen stellen aan de betrokken partijen. Samenvattend wordt meegedeeld dat iedereen binnen justitie erg blij is met de aanhouding van T.. Ze zijn nu in gesprek met de autoriteiten over de uitlevering van de man aan Nederland. Dit is geen uitgemaakte zaak, maar er is wel goede hoop dat dit gaat lukken. Dit zal nog enige tijd in beslag gaan nemen.