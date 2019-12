Topcrimineel Ridouan T. is maandag opgepakt in Dubai. De lang voortvluchtige T. wordt verdacht van betrokkenheid bij een reeks liquidaties in de onderwereld. Volg in dit liveblog de reacties.



Ridouan T. (41) is maandag opgepakt in Dubai

Man wordt verantwoordelijk gehouden voor meerdere moorden

T. stond internationaal gesignaleerd, voor gouden tip was 100.000 euro uitgeloofd

Openbaar Ministerie (OM) zal vragen om uitlevering van T. In het kort: Het OM heeft ook direct om de uitlevering van T. gevraagd. Hoewel Nederland en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), waar Dubai onderdeel van is, geen uitleveringsverdrag hebben, kan dit alsnog dankzij een multilateraal verdrag. Dat is een verdrag tussen meerdere landen, zoals akkoorden van de Verenigde Naties (VN), waar zowel Nederland als de VAE lid van zijn. De lang voortvluchtige Ridouan T. is maandag opgepakt in Dubai, zo hebben de politie en het Openbaar Ministerie (OM) net bekendgemaakt. Over de aanhouding wordt zometeen tijdens een persconferentie meer bekend.